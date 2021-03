Samu Castillejo ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prima frazione di gioco terminata in vantaggio contro l’Hellas Verona. Lo spagnolo ha risposto anche in maniera piuttosto polemica: “Una reazione inaspettata per voi, non per noi. Abbiamo tanti giocatori forti ed ora dobbiamo mettere più cuore, più anima, tutto. Se vogliamo vincerla dobbiamo correre tutti. Problema psicologico più che fisico? Stiamo bene fisicamente e stiamo dimostrando di essere forti anche a livello mentale”.