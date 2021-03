CdS – “Ora spunta il fondo WLT, Elliot tace”

Sui quotidiani odierni non si parla solo della difficilissima trasferta di Verona, dove il Milan sarà impegnato quest’oggi alle ore 15:00 allo stadio “Marcantonio Bentegodi”.

Il Corriere dello Sport, infatti, dedica la sua attenzione anche ad una possibile svolta societaria in via Aldo Rossi, con il fondo WLT che avrebbe formulato un’importante offerta ad Elliot per l’acquisizione del club.

A capo del gruppo ci sarebbe, come riporta il quotidiano della Capitale, un uomo d’affari moldavo, Alexandr Jucov, interessato al rilevamento delle quote; il fondo attualmente titolare della società rossonera, però, attualmente tace sull’indiscrezione.