“Il Milan completa il fallimento italiano. Mille rimpianti a causa degli infortuni” scrive il Corriere della Sera nella sua analisi. I rossoneri escono a testa alta dal confronto con lo United, seconda in classifica della Premier League. Molti rimpianti per Pioli: tanti, troppi infortunati. In campo sono scesi solo 6 titolari. Ora l’obiettivo dei rossoneri è blindare il posto in Champions League.