CorSera – Inzaghi: “Il Milan è andato oltre ogni aspettativa”

Intervenuto al Corriere della Sera, Filippo Inzaghi ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato principalmente della gloriosa vittoria in trasferta contro la Juve.

L’ex numero nove del Milan ha affermato: “Con la Juve avrei firmato per un pari. A Pirlo ho detto di stare tranquillo. Credevo che potessimo fare bene. Sia chiaro, avrei firmato per il pareggio, ma i giocatori sono andati oltre alla mia immaginazione. Mi ha fatto particolarmente piacere l’elogio di Andrea Agnelli, è venuto negli spogliatoi dopo la partita, mi hanno chiamato mentre ero sotto la doccia. Pirlo? Siamo stati un po’ insieme, non ha bisogno dei miei consigli, comunque gli ho detto di stare tranquillo“.

Sull’Inter e Milan: “L’ho detto quando è uscita dalla Champions: l’Inter con una partita a settimana avrà pochi rivali. Ne rimango convinto, anche se il Milan è andato oltre ogni aspettativa“.