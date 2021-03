A digiuno di reti dallo scorso 9 gennaio, per Rafael Leão la gara contro l’Udinese, in programma domani alle 20:45, rappresenta l’occasione perfetta per tornare al gol.

Con Ibra out per una lesione all’adduttore e Calhanoglu alle prese con un edema ai flessori, come scrive il Corriere dello Sport, sarà il numero 17 rossonero il “padrone dell’attacco” nella sfida ai friuliani.

“Con Ibra ko il posto è suo – si legge sul quotidiano – contro la Roma ha dimostrato di essere una variabile fastidiosa“.