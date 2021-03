Billy Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Locatelli e Pessina due belle promesse del calcio italiano e due ex giocatori del Milan. Le parole:

“Locatelli e Pessina sono pronti per giocare in una big. Per quanto si è visto penso che Manuel sarebbe perfetto per la Juve, lo vedrei bene. Mentre Pessina per i tanti ruoli che ricopre lo rivedrei bene al Milan o in una squadra che gioca come il Napoli. Ma potrebbe far comodo a molti ora”.