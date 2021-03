Stando a quanto riportato dal Daily Express sulle tracce tracce di Gianluigi Donnarumma ci sarebbe il PSG, che lo vorrebbe in rosa già da giugno per sostituire Keylor Navas. L’alternativa a Donnarumma, scrivono in Inghilterra, sarebbe David De Gea del Manchester United. Stando a quanto scritto da portale inglese, dunque, il futuro del portiere rossonero potrebbe essere lontano dal Milan, la società dovrà quindi accelerare i tempi del tanto atteso rinnovo di contratto.