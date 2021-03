Dall’ Inghilterra – Esami per Rashford. Milan a forte rischio

Il big match di giovedì valevole per l’ andata degli ottavi di finale di Europa League tra Manchester Untd e Milan, rischia di perdere un altro grande protagonista. Marcus Rashford rischia seriamente di saltare la sfida. Ieri nel corso del derby di Manchester, Rashford è stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 73 per un problema alla caviglia.

Questa mattina in Inghilterra il Mirror parla di esami strumentali in giornata per capire l’ entità dell’ infortunio. Il sospetto è che sia qualcosa di più rispetto ad una semplice contusione.