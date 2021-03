Dalla Francia – Il Psg all’ assalto di Donnarumma

Come riporta il portale francese “le10Sports”, il Psg punta al colpo Gigio Donnarumma. In Francia sono sicuri che Leonardo è deciso a fare una rivoluzione tra i pali. Il dirigente brasiliano vorrebbe investire su un portiere giovane e forte. Questa strategia nonostante l’ attuale portiere in forza alla squadra di Pochettino, Keylor Navas, abbia un contratto in scadenza nel 2023. Sono stati fatti dei sondaggi per De Gea del Manchester Untd e Oblak dell’ Atletico Madrid ma il contratto in scadenza il prossimo giugno di Donnarumma, è considerata un’ occasione troppo ghiotta.