Dalla Spagna: Lucas Vazquez non rinnoverà con il Real Madrid

Secondo quanto riportato da diversi giornali spagnoli, Lucas Vazquez non rinnoverà il contratto con il Real Madrid e il giocatore lascerà la squadra a parametro zero in estate. Il Milan sarebbe interessato al calciatore su cui ha messo gli occhi da tempo e i buoni rapporti tra il club spagnolo e Paolo Maldini potrebbero aiutare a concretizzare la trattativa.

Lucas Vazquez, esterno destro d’attacco classe 1991, verrebbe a ricoprire il ruolo che attualmente ricopre Castillejo portando maggior qualità sulla trequarti.