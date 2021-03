Dalla Spagna – Milinkovic Savic è il sogno di Maldini

Come riporta quest’oggi il portale spagnolo fichajes.net, sarebbe Sergej Milinkovic-Savic il pallino di Paolo Maldini per rinforzare il Milan la prossima stagione. Il DS rossonero è convinto che il 26enne serbo sarebbe l’ acquisto perfetto per la prossima stagione. Dopo qualche anno il Milan ci riproverebbe. Trattare con Lotito non è assolutamente semplice viste le sue pretese economiche che si aggirano intorno agli 80 milioni di euro per il forte centrocampista con contratto in scadenza nel 2024.