TS – Il Milan insicuro sul riscatto di Diogo Dalot: il Napoli comincia a puntare il portoghese

Secondo quanto si legge su Tuttosport quest’oggi, il Napoli starebbe cercando nuovi calciatori in difesa, in primis sulle fasce, e i partenopei avrebbero già adocchiato un profilo interessante su cui puntare proprio in casa Milan: nella fattispecie, parliamo di Diogo Dalot, in rossonero nella stagione corrente ma ancora di proprietà del Manchester United.

Il club rossonero, stando alle ultimissime indiscrezioni, non sembra davvero intenzionato a versare i 20 milioni del riscatto del terzino portoghese classe 1999 e il Napoli vorrebbe inserirsi, anche grazie ai rapporti cordiali tra Gabriele Giuffrida con l’amministratore dello United Joel Glazer, cercando di avere anche uno sconto.