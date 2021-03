Dalot: “Scudetto? L’obiettivo è il quarto posto, ma vogliamo sognare in grande”

Diogo Dalot ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano portoghese O Jogo, parlando della sua stagione e delle ambizioni del Milan:

“Al momento dobbiamo concentrarci partita per partita. Due mesi fa, quando eravamo primi, l’attenzione era rivolta a mantenere il divario. Era naturale pensare che l’Inter si sarebbe avvicinata. In questo momento, si tratta di vincere la prossima partita, fare il nostro lavoro e ottenere i tre punti.

Credo che se vinciamo le partite che rimangono, potremmo vincere il campionato, ma sappiamo che è difficile e dobbiamo ragionare partita dopo partita. Spero che davanti scivolino e ci diano questa opportunità.

Tutti sanno che l’obiettivo principale del club è quello di assicurarsi l’accesso alla Champions League, ma vorremmo sognare più in grande perché abbiamo dimostrato in questa stagione di poter lottare per questo”.