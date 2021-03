Diogo Dalot ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre gara di Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“Oggi abbiamo un’opportunità per fare una buona partita. Tutte le partite che giochiamo sono opportunità, non solo per me ma per tutti i calciatori. Se abbiamo l’atteggiamento giusto possiamo fare una buona gara”.