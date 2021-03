Pierpaolo Marino ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan: “Vogliamo tutti vicini per questa partita”.

L’ Udinese rispetto all’ andata è cambiata”: “Senza la magia di Ibrahimovic sarebbe finita in pari o forse avremmo meritato di più. Noi non siamo cambiati molto”.

Contento di non vedere Ibra in campo?: “Chi è che non è contento se non gioca Ibra. Però il Milan ha giocatori molto forti a parte Ibrahimovic”.