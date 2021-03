DAZN – Massara: “Speriamo di tornare sul nostro cammino. Siamo competitivi anche senza Ibra”

Frederic Massara ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Udinese:

“Questa partita è una prova del nove? Si, è una gara importante, molto delicata contro un avversario forte, molto ben allenato. Vediamo se siamo tornati sul cammino che ci accompagna da inizio campionato.

Riscatto di Tomori? Ha dimostrato di essere forte, si è integrato subito molto bene. Siamo convinti delle sue qualità. Poi, c’è un diritto di riscatto effettivamente molto elevato e vedremo se ci saranno le condizioni per andare avanti ma siamo molto soddisfatti del ragazzo.

Rinnovo Calhanoglu? La presenza del giocatore a Casa Milan non è così rilevante, ci vediamo comunque tutti i giorni a Milanello. Parliamo con gli agenti di tutti per trovare un accordo, e speriamo di trovarlo presto. In questo momento di grande crisi mondiale, dobbiamo ringraziare la nsotra società che sta facendo sforzi notevoli per aiutarci a raggiungere delle intese.

Ibrahimovic? Vedremo se dovrà stare fuori 4 partite. Siamo tutti dispiaciuti per gli infortuni, è una stagione talmente logorante che gli infortuni vanno considerati, ma possiamo essere competitivi anche senza di lui. Sembra che sia stato grande anche sul palco di Sanremo.”