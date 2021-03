L’ex Albertini: “Milan, non ti arrendere. L’Inter può ancora sbagliare”

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del momento del Milan, e non solo.

Ecco le sue parole: “Bisogna continuare a puntare al massimo obiettivo, cioè lo Scudetto. E’ normale che in campionato ci siano momenti negativi, ma i gruppi veri si costruiscono nelle difficoltà. Bisogna guardare avanti, perché se ti volti indietro, subentra la paura.”

“Il Milan deve continuare a sognare il titolo per due motivi: non avere rimorsi alla fine, ma soprattutto perché l’Inter può sbagliare, contro Atalanta e Torino non mi sembra abbiano dominato. Se punti in alto hai più stimoli. Non vedo il Diavolo in crisi di gioco, anzi: nel corso di questa stagione tanti calciatori sono migliorati come Calabria, Kessié o Çalhanoğlu. Il ritorno con il Manchester United sarà importante, bisogna dimenticare in fretta la sconfitta col Napoli: il Milan può farcela”.