Di Marzio: “Il Milan ha una rosa inferiore, ma si è meritato di giocarsi il campionato fino alla fine”

Il noto giornalista, Gianluca Di Marzio, nel corso di una diretta su Twitch ha parlato del campionato del Milan. Le sue parole:

“Il Milan si è meritato di giocarsi il campionato fino alla fine, ha trovato una sua alchimia magica tra allenatore e squadra nonostante la rosa sia meno forte rispetto a quella dell’Inter. È chiaro che se Ibra si fa male come adesso ti manca un giocatore fondamentale per la crescita anche degli altri. Il fatto che se la stia giocando fino alla fine è una nota di grandissimo merito per il Milan che aveva come obiettivo quello di arrivare in Champions e non quello di vincere lo scudetto“.