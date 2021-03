Di Stefano su Milan-Napoli: “Castillejo e Krunic favoriti per giocare dall’inizio”

Peppe Di Stefano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato delle possibili scelte di formazione che farà Stefano Pioli nella gara di domani contro il Npoli:

“Nell’emergenza totale il Milan ha trovato quella compattezza che prima aveva in maniera diversa. Senza i singoli ha trovato il meglio dall’unione, dal sacrificio e dalla squadra. Domani Calabria e Romagnoli non giocheranno. I titolari saranno Dalot a destra e Theo a sinistra, i due centrali Kjaer e Tomori. Kessié e Tonali in mediana e Castillejo è favorito su Saelemaekers. Calhanoglu in vantaggio su Diaz, Krunic lo è su Rebic. Davanti a tutti Leao. Ultimi dubbi da chiarire prima di decidere chi effetivamente scenderà in campo”.