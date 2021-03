Dalla Spagna – Rinnovo di Donnarumma ancora in bilico, il Milan pensa a Neto del Barcellona

In casa Milan continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto il prossimo giugno: tra domanda e offerta c’è ancora distanza e anche se l’intenzione del club rossonero è quella di trattenere il portiere della Nazionale, inizia a guardarsi intorno.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, infatti, Paolo Maldini sarebbe interessato a Neto, portiere del Barcellona, che accetterebbe volentieri l’Italia come destinazione. Per il brasiliano, l’affare potrebbe sbloccarsi, eventualmente, sulla base di un prestito con un diritto di riscatto non superiore ai 15 milioni di euro.

Tutto, ovviamente, passa dall’eventuale prolungamento di Donnarumma, che al momento è la priorità del club rossonero.