GdS – Proseguono i discorsi per il rinnovo di Donnarumma: il Milan offre 8 milioni a stagione ma Raiola chiede di più

Nessuna particolare novità sul fronte Donnarumma per il Milan: il suo agente Mino Raiola ha sul tavolo una proposta super da 8 milioni di euro l’anno (probabilmente il massimo che i rossoneri possono offrire al loro numero uno, al momento). Raiola non ha ancora dato una risposta in merito ma la sua richiesta iniziale sarebbe di 10 milioni l’anno per il suo assistito. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

I giorni passano e il clima di incertezza si fa sempre più pesante. Ad ogni modo, una “componente romantica” sussiste per Gigio, che vorrebbe rimanere rossonero: infatti, il portiere sogna il suo debutto personale in Champions League con il Milan. Questo perché prendere parte per la prima volta alla coppa dalle grandi orecchie in rossonero sarebbe il coronamento di una carriera iniziata nelle giovanili dello stesso club.