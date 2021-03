Duello Mediaset-Sky per le 3 partite in co-esclusiva

Emergono ulteriori dettagli sulla “vittoria” di Dazn su Sky per il pacchetto Serie A dal 2021 al 2024. Le ultime notizie sono note tramite il post social di Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole 24 Ore”. Di seguito è riportato il suo tweet:

“Per ora Dazn ottiene 10 partite, 7 in esclusiva e 3 non in esclusiva per 840 milioni la Lega tratta con Sky per pacchetto di 3 partite non in esclusiva (tra cui match sabato sera). Sky offre 70 milioni. Ma ci sarebbe un interesse forte di Mediaset per lo stesso pacchetto”.