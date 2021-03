Ecco quanto incassa il Milan da questa edizione di Europa League

Calcio e Finanza analizza quanto può essere il guadagno del Milan in questa edizione di Europa League nonostante l’ eliminazione aglio ottavi di finale ad opera del Manchester United. Ecco l’ analisi nel dettaglio:

“La sconfitta di San Siro con il Manchester United ha interrotto la corsa del Milan in Europa League. La formazione rossonera lascia il torneo con l’amaro in bocca, al termine di due sfide tutto sommato in equilibrio e in cui il Milan paga più demeriti propri che meriti dei Red Devils. Per quanto riguarda i risultati nel girone, il Milan ha incassato 2,47 milioni di euro frutto di quattro vittorie con Celtic (due volte) e Sparta Praga (due volte), che hanno fruttato ciascuna 570 mila euro, e di un pareggio (con il Lille) che ha portato 190 mila euro (a questi vanno aggiunte le quote derivanti dai pareggi e da redistribuire tra i club della competizione). In più, rimane da aggiungere il bonus da un milione di euro per il primo posto nel girone. La qualificazione matematica ai sedicesimi di finale ha inoltre garantito un ulteriore bonus pari a 500 mila euro, mentre il passaggio agli ottavi ha portato altri 1,1 milioni di euro. Questi premi portano gli incassi del club rossonero a un totale di 11,06 milioni (senza considerare appunto il market pool)”.