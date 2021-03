Il Milan ha conquistato una bella vittoria su un campo complicato come quello di Verona ma deve già concentrarsi sull’impegno europeo di questa settimana contro il Manchester United.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per questo match, Stefano Pioli spera di recuperare almeno Theo Hernandez e Ante Rebic, mentre non ci saranno sicuramente Bennacer, Ibrahimovic, Calhanoglu e Mandzukic.