Galli: “Tomori? Da tempo al Milan non si vedeva un difensore così”

Filippo Galli, ex difensore del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport a proposito della vittoria contro la Fiorentina dei rossoneri.

“Ibra e Calhanoglu? Ibra pesa anche al di là dei gol: è un catalizzatore di attenzione, gli avversari si preoccupano di lui e si aprono spazi per i compagni. Calha ha segnato una rete bellissima, ma soprattutto è stato dentro alla partita: la condizione finalmente migliora. Tutto al momento giusto, come il rientro di Bennacer. Con lui, in mezzo al campo si alzerà il livello”.

“Tomori? Altra prestazione di qualità, il gol del 3-2 nasce da una sua grande uscita in anticipo. Unisce velocità in fase difensiva e qualità in costruzione: da tempo al Milan non si vedeva un difensore così”.