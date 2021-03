Davide Calabria – stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – tenterà il recupero per il match di giovedì in Europa League contro il Manchester United.

Il terzino rossonero, infatti, ha svolto anche ieri lavoro personalizzato ma Pioli spera di recuperarlo per la delicatissima sfida contro i Red Devils. La sua presenza sarebbe fondamentale per fermare le frecce offensive di Solskjaer. La giornata di oggi sarà decisiva per capire se potrà esserci o meno.