Gds – Il Milan pensa al riscatto di Tomori

Fikayo Tomori ha stregato Pioli e tutti i tifosi rossoneri. Il rendimento del difensore canadese classe 1997 nell’ultimo mese è stato alquanto strabiliante tant’è che è riuscito a scalare le gerarchie e a guadagnare un posto da titolare.

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan sembra intenzionato o quantomeno costretto a riscattare il talento in prestito dal Chelsea. Il diritto di riscatto si aggira intorno ai 28 milioni di euro e il club di Via Aldo Rossi molto probabilmente sborserà tale cifra per aggiudicarsi a titolo definitivo il giovane difensore.