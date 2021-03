GdS – Il Milan vorrebbe “regalare” a Vlahovic il suo idolo Ibra

Senza dubbio è l’ attaccante del momento. Dusan Vlahovic con l’ arrivo di Prandelli sulla panchina della Fiorentina, ha avuto una crescita importante che sembrava si fosse fermata nei mesi precedenti. La conferma è la tripletta messa a segno nel match di sabato scorso a Benevento. Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Valhovic al momento, nonostante un contratto in scadenza nel 2023, non intende prendere in considerazione un rinnovo.

La Fiorentina sta cercando di convincerlo a firmare il prolungamento, ma il giocatore è ovviamente attratto dalla possibilità di andare a giocare in un club più competitivo e ambizioso. Oltre alla Roma, secondo la Gazzetta, è il Milan molto interessato alle prestazioni dell’ attaccante serbo classe 2000. Il suo sogno sarebbe giocare accanto al suo idolo Zlatan Ibrahimovic.

Al momento non esiste ancora una trattativa ma da Casa Milan ci pensano. Il costo del cartellino è importante e si aggira intorno ai 40 milioni.