Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 di proprietà della Fiorentina, ha messo a segno 12 gol in questo campionato. La società viola ha già fissato il pezzo del cartellino, ed è piuttosto alto: sono 40 i milioni di euro necessari per liberarsi dell’attaccante serbo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Milan e Roma lo stanno seguendo da diverso tempo e prendono appunti studiando la strategia giusta: occhio ai possibili sviluppi su questo fronte di mercato.