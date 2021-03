Gds – Milan formato champions: Vlahovic e Vlasic nel mirino

Il Milan reduce dalla delusione post eliminazione in Europa League contro il Manchester United, punta tutto sul campionato nella speranza quantomeno di aggiudicarsi un posto tra le prime quattro per strappare il pass per la prossima edizione della Uefa Champions League.

Per ritornare ad essere protagonisti oltre i confini nazionali, Maldini e Gazidis sono già al lavoro per portare, nella prossima finestra di mercato, ulteriori rinforzi alla la rosa di Stefano Pioli. Secondo la Gazzetta dello Sport un nome che negli ultimi giorni si è fatto sempre più caldo è quello di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, che finora ha totalizzato ben 12 gol in campionato. L’attaccante deve il suo debutto in maglia viola proprio a Stefano Pioli che lo fece esordire il 25 settembre 2018, in occasione di Inter-Fiorentina. Il valore del calciatore serbo si aggira intorno ai 40 milioni ma la dirigenza di Via Aldo Rossi sa che non sarà semplice trattare con Commisso.

La Gazzetta dello Sport rivela anche un altro obiettivo per la trequarti rossonera: Nikola Vlasic. Il 23enne calciatore croato, ora in forza al CSKA Mosca, è valutato intorno ai 30 milioni di euro ed è indicato come il rinforzo ideale per la trequarti del Milan.