GdS – Milan, sondaggi per Audero e Musso per la porta

Il Milan è a lavoro per prolungare il contratto di Gianluigi Donnarumma che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Nel frattempo la società di via Aldo Rossi, date le difficoltà per raggiungere un accordo con il classe ’99, si sta preparando a qualsiasi scenario in cui non vorrebbe farsi trovare impreparata.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i rossoneri avrebbero fatto dei sondaggi per alcuni eventuali sostituti, tra i nomi anche quello di Audero della Sampdoria che ha appena rinnovato il contratto con i blucerchiati fino al 2026 e quello di Musso dell’Udinese.