GdS- Moviola, non ci sono dubbi sul gol di Ibra. Inutili proteste di Ribery per un rigore inesistente

L’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa chiarezza sugli episodi da moviola di Fiorentina-Milan. Ecco l’ analisi completa degli episodi:

“Al 9′ rossoneri in vantaggio. Kjaer lancia Ibrahimovic, che si libera di Pezzella con un’ energica spallata e infila Dragowski. Fallo? Guida non fischia e ci può stare, è una valutazione da campo e non da VAR. Da notare che Pezzella non protesta nemmeno ma alza il braccio per un presunto fuorigioco, che non c’è. Di certo Ibra è stato furbo, mentre il capitano della Fiorentina poco smaliziato. Al 31′ Ribery cade in area avversaria (accentuando parecchio) dopo un duello con Brahim Diaz. Lo spagnolo del Milan usa un po’ le braccia, ma non trattiene con le mani e il contattino tra le gambe, se c’è, pare troppo leggero per un rigore. Non c’è nulla nemmeno al 63′, sul contrasto Caceres-Diaz nell’ area viola”.