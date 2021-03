GdS – Moviola: poteva starci il rigore su Leao. Fallo su Mikhitaryan? Non c’è rigore

L’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport, analizza gli episodi del match di ieri sera tra Roma e Milan: “I due gol di Tomori e Ibrahimovic correttamente annullati in avvio per fuorigioco e di quello di Mancini cancellato per il fallo su Theo. Tomori va spalla a spalla con Veretout che lo sente e va giù, per Guida non c’è nulla e la valutazione regge. Al 39′ Fazio a contatto con Calabria. Irrati al VAR richiama Guida. Giusto il rigore. All’ 80′ contatto Mikhitaryan-Theo. L’ armeno reclama un rigore ma non falloso il tocco di Theo da terra. All’ 85′ Leao va giù in area di rigore. I frame mostrano un contatto tra il piede di Karsdrorp e il polpaccio del portoghese. Il rigore, non clamoroso, ci poteva stare, l’ intervento del Var no”.