GdS – Nuova proposta per il fuorigioco: una strategia per avere più gol

Gianni Infantino, numero uno della FIFA, all’assemblea annuale dell’IFAB(International Football Association Board) parla di una clamorosa ipotesi che potrebbe sconvolgere drasticamente le regole e l’interpretazione del fuorigioco: «Discutiamo sempre di come possiamo migliorare il calcio e di come renderlo più attraente, senza snaturare lo spirito del nostri sport. La regola sul fuorigioco è stata modificata due volte in 135 anni, ma siamo aperti a modifiche che aumentino lo spettacolo e il numero delle reti, a cose che diano più opportunità agli attaccanti. C’è stata anche una proposta di Arsene Wenger».

Sarà sperimentato dunque un nuovo fuorigioco nel quale, se almeno un parte del corpo è il linea con l’ultimo difensore, allora l’attaccante è ancora in gioco, al contrario invece sarà fuorigioco quando il giocatore avrà qualunque parte del corpo, escluse mani e braccia, oltre l’ultimo difensore.

L’ Ifab studierà inoltre un fuorigioco rilevato semi-automaticamente e per tornei minori o meno ricchi una “Var Light”, ovvero una “Var leggera” nella quale verranno utilizzate meno telecamere e meno arbitri.