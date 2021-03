GdS – Verso Manchester United-Milan, la probabile formazione rossonera

Manca sempre meno alla gara di andata degli ottavi di finale di Europa League fra Manchester United e Milan, in programma domani alle 18:55 ad “Old Trafford”, tana dei Red Devils.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ipotizza il probabile undici che Pioli schiererà domani contro gli inglese: in difesa pronto Kjaer dal primo con Tomroi, sulla sinistra torna Theo Hernandez ed in attacco spazio ancora a Leao.

Ecco il possibile schieramento: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao.