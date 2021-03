Giacinti: “Dobbiamo evitare cali di concentrazione, non è un caso che siamo seconde”

Valentina Giacinti ha parlato ai microfoni di Milan Tv in vista del big match contro la Juventus. Ecco le sue parole:

Come arrivate a questo big match? “Sicuramente la partita contro la Pink Bari è stato uno stimolo per affrontare al meglio la Juventus, non vogliamo cadere in cali di concentrazione. Con questa vittoria abbiamo preso ancora più consapevolezza”.

Che partita ti aspetti? “Contro la Juventus sarà una partita tosta, mi aspetto una squadra pronta a lottare su tutti i palloni e trovare poi un risultato positivo per noi e per tutta la società”.

Sarà una prova dura: “La voglia di vincere è tanta ma anche la voglia di fare bene e la voglia di fare una grande partita per dimostrare che non è un caso che siamo al secondo posto”.

Come ti trovi con le idee di mister Ganz? “Mi trovo bene col 3-5-2, penso che sia uno dei moduli più belli, sono contenta di poter giocare così”.