Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 marzo 2021, ha assunto delle decisioni in merito a diffide e ammende.

Per quanto riguarda le partite in cui il Milan è sceso in campo, Nella gara andata in scena a San Siro lo scorso 3 marzo, al centrocampista dell’Udinese Tolgay Arslan, reo di aver colpito al volto un addetto alla sicurezza del Milan ha ricevuto un’ammenda di 10 mila euro.