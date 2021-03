Gran Galà AIC, Donnarumma e Theo Hernandez premiati

Due rossoneri premiati quest’ oggi al Gran Galà del Calcio AIC. Gigio Donnarumma e Theo Hernandez sono stati premiati come migliori giocatori della stagione 2019/20. I giocatori premiati sono stati scelti e votati direttamente dai calciatori di Serie A.

Il terzino rossonero, Hernandez, ha così commentato il premio: “Sono molto contento di ricevere questo premio importante. Voglio ringraziare i miei compagni perché senza di loro non avrei vinto. Sono felice e continuerò a lavorare”.

Anche Donnarumma ha così espresso la sua felicità per questo premio: “Sono contento e ringrazio tutti per questo premio. E’ un motivo per me per dare sempre di più e vincere ancora tante volte. Volevo ringraziare anche i miei difensori che mi fanno sentire sicuro, però sicuramente è cambiato tanto e lavoriamo molto bene con il mister sulla fase difensiva e quello è anche motivo della nostra rinascita”