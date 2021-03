Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo il botta e risposta tra Giuseppe Sala e l’Inter in merito alla situazione stadio, il Milan non si sarebbe esposto.

Il club rossonero mantiene l’ottimismo nonostante le recenti tensioni in quanto il progetto stadio viene considerato fondamentale, oltre che per i club, anche per la città e il movimento del calcio italiano.