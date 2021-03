Ai microfoni di RTL Germany, il il presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeness, ha fatto un’importante rivelazione. Zlatan Ibrahimovc poteva essere un giocatore degli attuali Campioni d’Europa in carica. Queste le parole del presidente onorario dei bavaresi: “E’ un grande giocatore, ma le sue richieste di salario erano ‘divine’. Un tempo eravamo interessati, ma poi non siamo andati fino in fondo”.