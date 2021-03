Ibra a Sky: “Eliminazione che fa male ma ci servirà per crescere”

Un delusissimo Zlatan Ibrahimovic commenta l’eliminazione dall’Europa League ai microfoni di Sky Sport: “C’è tanta delusione. Dopo due partite giocate bene non siamo riusciti a passare. Loro hanno sfruttato un nostro errore e hanno trovato il gol. Serve che Zlatan che torni in campo ad aiutare la squadra. Il campionato non è finito c’è da andare avanti e continuare questo anno. Siamo dispiaciuti dell’eliminazione ma anche questo aiuta a crescere.”

Lo svedese comunque non cerca alibi:”Anche se mancano giocatori ed è un momento intenso, ognuno si prende le sue responsabilità e gioca non voglio avere scuse. Ora bisogna tornare più forti, dobbiamo imparare dagli errori e migliorare ancora di più. Fa parte del successo e bisogna crescere su queste situazioni per diventare più forti. Si gioca per andare avanti.“

In chiusura, Ibra parla degli obiettivi e dribbla il rinnovo: “Voglio giocare per vincere qualcosa. Al momento siamo secondi e bisogna crederci per provare a vincere il campionato. Poi se arriviamo in Champions sono contento ma sarebbe bello vincere un trofeo. Per il prossimo anno non dico nulla ora penso al presente. La squadra crede in quello che sta facendo, siamo cresciuti nella mentalità. Il gruppo lavora, si sacrifica ogni allenamento e lo mette in partita. Io non accetto perdere in allenamento, pensa in partita. Si questa mentalità l’ho portata io e molti hanno capito cosa bisogna fare per essere al top“.