Durante la conferenza stampa con la propria nazionale, Zlatan Ibrahimovic si commuove parlando del figlio Vincent con cui ha passato dei momenti prima di andare in ritiro con la Svezia. Il suo secondogenito non avrebbe voluto che il suo papà andasse ancora via: “Come hanno preso il mio ritorno in Svezia? Avevo Vincent qui che piangeva davvero quando sono andato via. Ma ora va bene…“. Quelle stesse lacrime che nemmeno Zlatan è riuscito a trattenere.

La famiglia prima di tutto. La commozione parlando delle lacrime del figlio.



This is @Ibra_official🙌



pic.twitter.com/9XsJpBtX5U — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) March 22, 2021