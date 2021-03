Zlatan Ibrahimovic è uno dei protagonisti indiscussi di questo Sanremo. Il giocatore rossonero appena salito sul palco ha scherzato con Amadeus dicendo che questo è “il festival di Zlatan” e ha poi proseguito il siparietto con queste parole:

“Buonasera Amadeus e buona sera Italia, è un onore per me essere qui ed è un onore per te avermi qui. Il mio festival ha 22 concorrenti, ne avanzano 4? Bene, vendili, il Liverpool cerca giocatori, se no li metto in giardino e li faccio lavorare”