Zlatan Ibrahimovic è stato protagonista di una disavventura che ha raccontato non appena arrivato al festival di Sanremo:

“C’è stato un incidente in autostrada, spero stiano tutti bene, dopo 3 ore fermo ho detto all’autista ‘apri la portiera’ sono sceso dal pullmino e ho fermato un motociclista. Per fortuna era milanista e mi ha portato per 60 km qui. Ieri ero a casa? Si, ero a Milano, ma perché non siete venuti? Se Zlatan non va a Sanremo, Sanremo va da Zlatan“.