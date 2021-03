Ibrahimovic a Sky: “Oggi volevamo vincere e l’abbiamo fatto. Rinnovo? Vedremo”

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina. Le sue parole:

Sulla vittoria: “Molto importante vincere oggi dopo essere usciti dall’Europa. Volevamo vincere, abbiamo dimostrato il nostro carattere”.

Su Zlatan: “Mi piace aiutare squadra dentro e fuori il campo, non ho ancora 90′ nelle gambe. Bisogna continuare così, adesso c’è la sosta per qualcuno, per qualcun altro no (ride, ndr)”.

Sul ritorno in nazionale: “Il mio desiderio è continuare a giocare a calcio ed essere felice, la nazionale è un bonus. Il CT della Svezia e io abbiamo parlato a Milanello”.

Su un altro record raggiunto alla sua età: “Della mia età non parliamo, dico sempre che mi sento giovane come Benjamin Button”.

Sul rinnovo: “Maldini vuole che debba dimostrare di meritare il rinnovo (ride, ndr). Vedremo cosa succederà”.