Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic: il punto sugli infortunati rossoneri

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati del Milan. La Gazzetta dello Sport offre una panoramica sulla situazione di Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic, costretti a lasciare il campo ieri sera.

Per il turco la diagnosi iniziale è di un problema al flessore sinistro. Pioli spera che Hakan Calhanoglu si sia fermato in tempo e che non ci sia alcuna lesione muscolare. La speranza del Milan è che si tratti solo di un affaticamento muscolare. Lo chiariranno i controlli delle prossime ore in vista dell’infrasettimanale.

Per Ibra dovrebbe trattarsi di un problema all’adduttore sinistro. Lo svedese si è seduto in panchina col ghiaccio sulla coscia sinistra. Le condizioni saranno monitorate dallo staff rossonero ma per la gara contro l’Udinese la sua presenza è in dubbio.

Anche Rebic è stato costretto a lasciare il campo per un problema all’anca. I controlli delle prossime ore faranno chiarezza anche sullo stop del croato, Pioli spera di averlo disponibile già mercoledì.