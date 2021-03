Repubblica – Icardi accostato al Milan

Secondo le colonne di “Repubblica”, Mauro Icardi, nella prossima finestra di mercato, potrebbe tornare in Italia: oltre alle opzioni relative a Roma e Juve, una terza possibilità potrebbe essere rappresentata dal Milan, al quale l’argentino è stato accostato.

L’ex attaccante dell’Inter, che in questa stagione ha disputato con la maglia del Psg 14 gare in Ligue 1 e ben 5 partite in Champions League, potrebbe essere il sostituto di Ibrahimovic o l’alternativa a quest’ultimo, qualora lo svedese decidesse di rimanere all’ombra della Madonnina.