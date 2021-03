Il brand del Milan cresce in Cina: arriva il comunicato del club

AC Milan cresce ed evolve all’interno del mercato strategico cinese. Al recente riconoscimento come brand calcistico italiano più forte nel Paese – secondo dati YouGov – si uniscono diversi premi di settore vinti in Cina per l’impegno profuso nel mondo digitale. In particolare, i riconoscimenti sono arrivati grazie al successo del primo “China Digital Summer Tour”, lanciato dal Club nell’estate 2020, un’esperienza digitale unica e innovativa offerta dalla Società rossonera ai propri tifosi in Cina, che ha permesso al Club di essere vicino alla propria fanbase cinese senza essere fisicamente nel Paese.

Sports Money, una delle più importanti organizzazioni media nello sport business in China, ha premiato l’evento come Best Sports Innovation of the Year. L’evento si basava su un viaggio in un villaggio virtuale in cui il Club ha offerto esperienze digitali coinvolgenti per i milioni di tifosi cinesi che hanno avuto la possibilità di interagire con i calciatori e le Leggende su una nuovissima piattaforma digitale: hanno potuto scattare foto e chiedere autografi, ascoltare le conversazioni dei giocatori, fare un tour dei luoghi simbolo di Milano e partecipare a giochi creativi, oltre a ricevere i gadget e i prodotti personalizzati in edizione limitata che il Club ha previsto unicamente per loro.

Il “Digital Summer Tour” è stato anche premiato per l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, per la pianificazione generale e per l’integrazione delle attività e l’evento ha anche ricevuto due prestigiosi premi nel settore del brand marketing: il “Top Brand Innovation Award” e il “Global MarTech&Retail Innovation Best Integrated Marketing Award”. Il Milan è l’unico Club ad aver vinto i due riconoscimenti nello stesso anno.

Nel gennaio 2021, il Milan è stato anche premiato per l’utilizzo di Weibo e Toutiao, le principali piattaforme di social media cinesi. L’interazione creativa con i fan sulle piattaforme e la produzione di contenuti coinvolgenti ha permesso al Club di vincere l’annuale premio Weibo Sports Star Power come “Most Influential Football Club” oltre ad essere incluso tra i primi cinque Club calcistici più potenti mediaticamente nella classifica internazionale redatta dalla piattaforma cinese Toutiao.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan: “Con il mondo colpito dalla pandemia, abbiamo dovuto adattarci rapidamente e trovare nuovi modi innovativi per entrare in contatto con i nostri oltre 500 milioni di fan in tutto il mondo, inclusa la nostra enorme fanbase in Cina. Per questo, grazie anche alla collaborazione dei nostri partner, abbiamo potuto creare e lanciare il Digital Summer Tour. La risposta è stata incredibile, a ulteriore dimostrazione dell’alto grado di coinvolgimento dei nostri fan a livello internazionale. Siamo molto orgogliosi del fatto che le nostre attività e i nostri sforzi per coinvolgere i fan in tempi così difficili abbiano ricevuto questi importanti riconoscimenti”.

Il Milan è presente su sette piattaforme cinesi: Weibo, WeChat Official Account, WeChat Channels Account, Toutiao, Douyin, Dongqiudi e Oasis e produce contenuti coinvolgenti per le caratteristiche e il pubblico di ogni diversa piattaforma. Il numero totale di fan su queste piattaforme supera i 3.8 milioni.

Queste nuove esperienze rappresentano il futuro per il Milan, che continuerà a pianificare e implementare attività digitali per fornire intrattenimento interattivo di altissimo livello per i fan cinesi. Un percorso che permetterà di crescere la popolarità di un brand amato nel Paese. Come testimoniato dalla recente analisi pubblicata da YouGov, gruppo internazionale di analisi e ricerche di mercato, ha evidenziato che il brand AC Milan è risultato il marchio italiano più in vista sul mercato della Cina. Questa speciale classifica, che ha messo a confronto la situazione fotografata a febbraio 2020 con quella del febbraio 2021, è stata calcolata tenendo conto di sei indicatori: impressione su giocatori e allenatori, percezione della gestione, cultura del tifo, tradizione, qualità del gioco e successo del club. Questo indice è cresciuto dall’11.9 del febbraio 2020 fino al 14.9 del febbraio 2021, grazie al quale il Milan mantiene la propria leadership tra le squadre italiane nella terra del dragone e la terza posizione assoluta”.