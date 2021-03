L’episodio di Zlatan Ibrahimovic che raggiunge Sanremo a cavallo di una moto non ha lasciato indifferenti.

L’edizione odierna de Il Giornale bacchetta la gestione del Milan riguardo la presenza dello svedese a Sanremo.

Secondo il quotidiano l’episodio non ha portato lustro ai rossoneri, in lotta per ottenere un posto in Champions. Il “no comment” sulla vicenda rappresenta l’imbarazzo della società su tale episodio.