Secondo quanto riportato da Carlo Laudisa su Gazzetta.it, Stefano Pioli avrebbe fatto il nome di Dusan Vlahovic alla dirigenza rossonera. Il giovane, già allenato da Pioli in passato, ha la stima del tecnico rossonero che vuole dargli la possibilità di crescere al Milan all’ombra di Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante serbo ha inoltre un contratto in scadenza nel 2023 e non ci sono ancora segnali per un rinnovo.